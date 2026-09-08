Grabowskie Stowarzyszenie Historyczne zaprasza w swoje progi. Dołączyć może każdy

Stowarzyszenie skupia osoby, które interesują się tym, co przed laty działo się w Grabowie i okolicach. Wspólnie szukają informacji o lokalnej historii i dzielą się nimi z mieszkańcami.

Grabów nie jest taki mały, taki zapomniany. Ma bardzo bogatą historię. Staramy się, żeby tę historię utrzymywać w pamięci bądź też wynajdywać, odnajdywać, odkrywać na nowo. Wiele starych dokumentów nie przetrwało wojny. Część historii trzeba więc składać od nowa, kawałek po kawałku - mówi Łukasz Szczypkowski, prezes Grabowskiego Stowarzyszenia Historycznego.

Co robią? Spotykają się, rozmawiają o historii i szukają kolejnych śladów przeszłości. To właśnie oni stoją też za corocznym piknikiem historycznym w Grabowie nad Prosną.

Spotkania nie mają stałego kalendarza. Odbywają się wtedy, gdy pojawia się nowy temat albo pomysł.

Do grupy można zgłosić się przez cały rok. Nie trzeba znać wszystkich dat ani mieć historycznego wykształcenia. Wystarczy ciekawość i chęć do działania. Kontakt jest na Facebooku.