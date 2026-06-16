Są pieniądze dla zdolnych uczniów. Nabór trwa do 30 lipca

Rodzice uczniów szkół podstawowych z gminy Ostrzeszów mogą już składać wnioski o Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów. Dokumenty trzeba złożyć u dyrektora szkoły do 30 lipca.

Stypendium przeznaczone jest dla uczniów klas od czwartej do ósmej. Mogą je otrzymać dzieci, które mają bardzo dobre wyniki w nauce lub odnoszą sukcesy w konkursach, zawodach sportowych i wydarzeniach artystycznych.

W przypadku uczniów klas IV-VI wymagana jest średnia ocen co najmniej 5,65. Uczniowie klas VII-VIII muszą mieć średnią minimum 5,40.

O wsparcie mogą starać się także laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych oraz artystycznych na szczeblu wojewódzkim lub wyższym. Dotyczy to również sportowców, którzy zajęli miejsca od pierwszego do szóstego w zawodach co najmniej rangi wojewódzkiej.

Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia. Następnie szkoła sprawdzi dokumenty i przekaże je do urzędu.

Stypendium wynosi 1000 złotych i jest wypłacane jednorazowo. Decyzje mają zostać podjęte do końca września, a wypłata pieniędzy planowana jest do końca października.

Regulamin znajdziecie na stronie miasta.