Są pieniądze dla zdolnych uczniów. Nabór trwa do 30 lipca

Jagoda Mośpan
Jagoda Mośpan
2026-06-16 6:44

Trwa nabór wniosków o Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów. O wsparcie mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych. Do zdobycia jest 1000 złotych.

zdjęcie poglądowe - uczennica
Autor: sobima/ Pixabay.com

Rodzice uczniów szkół podstawowych z gminy Ostrzeszów mogą już składać wnioski o Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów. Dokumenty trzeba złożyć u dyrektora szkoły do 30 lipca.

Stypendium przeznaczone jest dla uczniów klas od czwartej do ósmej. Mogą je otrzymać dzieci, które mają bardzo dobre wyniki w nauce lub odnoszą sukcesy w konkursach, zawodach sportowych i wydarzeniach artystycznych.

W przypadku uczniów klas IV-VI wymagana jest średnia ocen co najmniej 5,65. Uczniowie klas VII-VIII muszą mieć średnią minimum 5,40.

O wsparcie mogą starać się także laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych oraz artystycznych na szczeblu wojewódzkim lub wyższym. Dotyczy to również sportowców, którzy zajęli miejsca od pierwszego do szóstego w zawodach co najmniej rangi wojewódzkiej.

Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia. Następnie szkoła sprawdzi dokumenty i przekaże je do urzędu.

Stypendium wynosi 1000 złotych i jest wypłacane jednorazowo. Decyzje mają zostać podjęte do końca września, a wypłata pieniędzy planowana jest do końca października.

Regulamin znajdziecie na stronie miasta.

Przeczytaj także:
Młodzi akrobaci opanują Kalisz. Już w sobotę VI Otwarte Mistrzostwa Akrobatyczne
Co pamiętasz z podstawówki? Sprawdź swoją wiedzę!
Pytanie 1 z 10
Na jakie pytania odpowiada celownik?