Remont dworku trwa. Jedyne w Polsce Muzeum Elementarza przechodzi dużą metamorfozę

Trwa przebudowa zabytkowego dworku w Kuźnicy Grabowskiej. To właśnie tutaj znajduje się jedyne w Polsce Muzeum Elementarza. Inwestycja rozpoczęła się w ubiegłym roku i została podzielona na dwa etapy. Teraz wykonawca realizuje drugi z nich.

To jedna z największych inwestycji prowadzonych obecnie przez gminę Kraszewice. Całkowita wartość zadania wynosi około 6 milionów złotych. Na realizację projektu samorząd pozyskał ponad 5,2 miliona złotych dofinansowania z funduszy unijnych.

Pierwszy etap remontu zakończył się w ubiegłym roku. Wtedy wymieniono okna i dach. Powstała też nowa więźba dachowa. Teraz prace przeniosły się do wnętrza budynku.

Po remoncie odnowiony będzie cały dworek. Przy budynku powstanie także altana, a zmian doczeka się również park wokół obiektu.

W ramach tego zadania będzie teraz odnowiony cały dworek. Całe wnętrze, dobudowana będzie taka też altana, jak kiedyś dawniej jeszcze ten dworek wyglądał. No i dodatkowo będzie zagospodarowany cały park wokół tego dworku. Czyli bardzo duże takie zadanie inwestycyjne, bardzo duże przedsięwzięcie. No i ten obiekt naprawdę uzyska całkiem inny wygląd niż dotychczas - mówi wójt Kraszewic, Marta Pijanka.

Obecnie robotnicy skupiają się na pracach wewnątrz budynku. Trwa przygotowanie wszystkich instalacji i elementów potrzebnych do dalszych prac wykończeniowych.

Teraz są prace prowadzone wewnątrz budynku, czyli robione są posadzki, cała instalacja elektryczna i instalacja hydrauliczna. Pierwszy etap udało nam się zakończyć w ubiegłym roku. Mieliśmy środki na to pozyskane z Polskiego Ładu, ale ten pierwszy etap dotyczył tylko wymiany okien i wymiany dachu. Tam powstała nowa więźba dachowa i też nowa dachówka - dodaje wójt.

Zakończenie inwestycji zaplanowano na koniec roku.

Muzealne zbiory - w tym wszystkie wydania słynnego elementarza - zostały chwilowo przeniesione do byłej szkoły w Głuszynie.