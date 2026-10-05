Prawie 9 tysięcy osób na kąpielisku w Ostrzeszowie. Półkolonie też z kompletem miejsc

Sezon na ostrzeszowskim kąpielisku trwał od 20 czerwca do 31 sierpnia. Ze względu na pogodę było ono otwarte przez 31 dni. W tym czasie odwiedziło je prawie 9 tysięcy osób.

Najgorszy był lipiec. Często padało, a temperatury były niskie. Znacznie lepsza pogoda była pod koniec czerwca i w sierpniu.

Był to jeden ze słabszych sezonów pod względem pogody. Nie pamiętam tak słabego lipca. Niskie temperatury i dużo deszczu przełożyły się na liczbę dni, w których kąpielisko było otwarte. Żeby ludzie dopisali, potrzeba kilku ciepłych dni z rzędu. Jeden ładny dzień w tygodniu nie wystarczy - mówi Marcin Kasprzak, dyrektor ds. Sportu i Rekreacji.

Na mieszkańców czekały także dodatkowe atrakcje. To między innymi skocznia, zjeżdżalnia i wodny tor przeszkód dla dzieci.

Na kąpielisku jest skocznia, której dziś już prawie nie spotyka się w takich miejscach, oraz zewnętrzna zjeżdżalnia. Od kilku lat rozstawiamy też wodny tor przeszkód. W tym roku ustawiliśmy go w płytszej części, żeby mogły z niego korzystać najmłodsze dzieci. Jest też piaszczysta plaża, którą codziennie czyścimy i przygotowujemy na kolejny dzień - dodaje Marcin Kasprzak.

Przez całe lato działała również kryta pływalnia.

Na pływalnię przychodzą osoby, które chcą uprawiać sport albo pobawić się z dziećmi. Na kąpielisko idą głównie plażowicze. Chcą się opalać, spędzić cały dzień nad wodą, a do wody wejść po to, żeby się schłodzić - mówi dyrektor.

Sporym zainteresowaniem w te wakacje cieszyły półkolonie na basenie. Odbyły się cztery turnusy i na każdym był komplet dzieci.

Wszystkie cztery turnusy zapełniły się właściwie w moment. Tylko na jednym do ostatniej chwili zostały dwa albo trzy wolne miejsca, ale ostatecznie również tam był komplet. Widzimy, że taka forma wypoczynku się sprawdza i jest na nią duże zapotrzebowanie. To także pomoc dla rodziców, którzy podczas wakacji nie mają z kim zostawić dzieci. Tutaj opieka jest zapewniona przez cały dzień - mówi Marcin Kasprzak.

Półkolonie na ostrzeszowskim basenie organizowane są podczas wakacji oraz ferii zimowych.

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