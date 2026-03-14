Pożar zakładu w Golinie w powiecie jarocińskim. W akcji 22 zastępy straży pożarnej

Jagoda Mośpan
Jagoda Mośpan
2026-03-14 13:43

Trwa wyjaśnianie przyczyn pożaru zakładu w Golinie w powiecie jarocińskim. W nocy ogień objął halę produkcyjną. Na miejscu pracowały 22 zastępy straży pożarnej. Akcja trwała ponad sześć godzin. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

pożar hali

Autor: KW PSP Poznań/ Facebook

Duża akcja służb w Golinie w powiecie jarocińskim. Zgłoszenie o pożarze wpłynęło około pierwszej w nocy. 

Około pierwszej w nocy na stanowisko kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie wpłynęło zgłoszenie o pożarze kotłowni w miejscowości Golina, przy ulicy Dworcowej. Po przybyciu na miejsce pierwszych zastępów i wykonaniu rozpoznania ustalono, że pożarem objęta jest cała hala produkcyjna o wymiarach około 20 na 50 metrów - mówi Dawid Kuderczak ze straży pożarnej w Jarocinie.

Na miejsce zadysponowano kolejne siły i środki. W sumie w działaniach brały udział 22 zastępy straży pożarnej, w tym Grupa Operacyjna Komendanta Powiatowego PSP w Jarocinie, Grupa Operacyjna Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu oraz pluton gaśniczy z powiatu krotoszyńskiego.

Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu i oświetleniu miejsca prowadzonych działań, podaniu ośmiu prądów gaśniczych wody w natarciu na palącą się halę oraz w obronie na przyległe budynki. Dodatkowo, kierujący działaniem ratowniczym dysponował dwoma bezzałogowymi statkami powietrznymi, które umożliwiały mu monitorowanie sytuacji oraz skuteczności prowadzenia działań - dodaje Dawid Kuderczak.

W wyniku pożaru spaleniu uległa jedna hala produkcyjna. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Akcja trwała ponad sześć godzin. Przyczyny wybuchu pożaru ustala policja.

Przeczytaj także:
Kalisz. 31-latka winna zabójstwa partnera. Sąd Okręgowy w Kaliszu wydał wyrok
Szybki quiz nie tylko dla fanów muzyki. Czyj to album? Kult, Lady Pank, Budka Suflera
Pytanie 1 z 12
"Ostateczny krach systemu korporacji" z 1998 roku to album zespołu: