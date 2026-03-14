Pożar zakładu w Golinie w powiecie jarocińskim. W akcji 22 zastępy straży pożarnej

Duża akcja służb w Golinie w powiecie jarocińskim. Zgłoszenie o pożarze wpłynęło około pierwszej w nocy.

Około pierwszej w nocy na stanowisko kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie wpłynęło zgłoszenie o pożarze kotłowni w miejscowości Golina, przy ulicy Dworcowej. Po przybyciu na miejsce pierwszych zastępów i wykonaniu rozpoznania ustalono, że pożarem objęta jest cała hala produkcyjna o wymiarach około 20 na 50 metrów - mówi Dawid Kuderczak ze straży pożarnej w Jarocinie.

Na miejsce zadysponowano kolejne siły i środki. W sumie w działaniach brały udział 22 zastępy straży pożarnej, w tym Grupa Operacyjna Komendanta Powiatowego PSP w Jarocinie, Grupa Operacyjna Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu oraz pluton gaśniczy z powiatu krotoszyńskiego.

Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu i oświetleniu miejsca prowadzonych działań, podaniu ośmiu prądów gaśniczych wody w natarciu na palącą się halę oraz w obronie na przyległe budynki. Dodatkowo, kierujący działaniem ratowniczym dysponował dwoma bezzałogowymi statkami powietrznymi, które umożliwiały mu monitorowanie sytuacji oraz skuteczności prowadzenia działań - dodaje Dawid Kuderczak.

W wyniku pożaru spaleniu uległa jedna hala produkcyjna. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Akcja trwała ponad sześć godzin. Przyczyny wybuchu pożaru ustala policja.