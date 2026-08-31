Dawne stroje, pokazy i wiele więcej. Piknik Historyczny nad Prosną już w niedzielę

To będzie podróż przez ponad 600 lat historii Grabowa. Na błoniach pojawią się grupy rekonstrukcyjne. Pokażą stroje, mundury i sceny z różnych czasów.

W tym roku przygotowaliśmy takie przejście przez całą historię Grabowa, więc będą żołnierze z epoki średniowiecza, będą żołnierze z epoki Napoleona, będą panie w strojach właśnie z Powstania Styczniowego, no i oczywiście II wojna światowa też będzie pokazana - mówi Łukasz Szczypkowski, prezes Grabowskiego Stowarzyszenia Historycznego.

Piknik rozpocznie się o 14.00. O 15.00 będzie Narodowe Czytanie „Dziadów” Adama Mickiewicza. O 15.30 wystąpi zespół Harmonia, a o 16.00 ruszą pokazy grup rekonstrukcyjnych.

O godzinie 17.00 zaśpiewa Katarzyna Wierciuch. Na 18.00 zaplanowano pokaz „610 lat miasta Grabowa”. Całość zakończy się o 19.00.

Na miejscu będzie można też samemu coś zrobić. W planie zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Będą też odbywały się warsztaty dla dzieci, warsztaty ceramiczne, będą warsztaty kowalskie, więc będzie można też coś takiego dla siebie wykuć z żelaza. No jak wiemy, Grabów żelazem stał i stoi - dodaje Łukasz Szczypkowski.

Zajęcia z ceramiki poprowadzi Iwona Szymanek z pracowni przy Ostrzeszowskim Centrum Kultury. Pokaże, jak własnymi rękami zrobić ozdoby i inne przedmioty z gliny.

Będą też zajęcia plastyczne „Zakręcone Twórczo”. Poprowadzi je Monika Karbowy. Uczestnicy przygotują prace związane z historią naszego regionu.

Do Grabowa przyjedzie również Kuźnia Karkonosze z Piechowic. Kowale pokażą, jak z rozgrzanego metalu powstają ozdoby, narzędzia i przedmioty używane na co dzień.

Na tym lista się nie kończy. W planie jest też turniej siatkówki plażowej, spływy kajakowe, strzelnica, wykrywacz metali, konkurencje sportowe, animacje dla dzieci i stoiska z jedzeniem. Wstęp jest wolny.

Autor: Grabowskie Stowarzyszenie Historyczne/ Facebook