Ponad 2,5 promila za kierownicą. Audi zakończyło jazdę na dachu

Jagoda Mośpan
2026-02-10 9:16

Alkohol i nadmierna prędkość znów zrobiły swoje. W Kotłowie osobowe audi wypadło z trasy, uderzyło w drzewo i dachowało. Jedna osoba trafiła do szpitala.

wypadek w Kotłowie

i

Autor: KPP Ostrzeszów/ Materiały prasowe

Do groźnego wypadku doszło wczoraj, około godziny 20:50 w Kotłowie. Na prostym odcinku drogi, poza terenem zabudowanym, kierowca audi stracił panowanie nad pojazdem. Samochód zjechał na pobocze, uderzył w drzewo i przewrócił się na dach.

Za kierownicą siedział 27-letni obywatel Mołdawii, mieszkający w Mikstacie. Policjanci ustalili, że mężczyzna jechał zbyt szybko i nie dostosował prędkości do warunków. To jednak nie był jedyny problem.

Badanie alkomatem wykazało 1,30 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli ponad 2,5 promila alkoholu we krwi. Od kierowcy pobrano także krew do dalszych badań.

W aucie był również 21-letni pasażer, także obywatel Mołdawii i mieszkaniec Mikstatu. Mężczyzna odniósł obrażenia ciała powyżej 7 dni i został przewieziony do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim.

Kierowca został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. O jego dalszych losach zdecyduje prokurator.

