Pokonali wicelidera. UKS PIAST Ostrzeszów wskakuje na podium. Teraz kluczowy mecz

To było bardzo ważne zwycięstwo. Ekipa UKS-u PIAST Ostrzeszów pokonała wicelidera tabeli - GMKS Strzelec Frysztak 6:4. Tym samym zespół awansował na trzecie miejsce i nadal jest w grze o podium na zakończenie sezonu.

Świetny mecz naszych zawodników, pokonujemy drugą drużynę w tabeli 6:4. W poprzedniej rundzie przegraliśmy z nimi po bardzo emocjonującym meczu 4:6. Teraz rewanżujemy się udanie, wygrywając w tym samym stosunku - mówi prezes klubu, Jarosław Krzywaźnia.

Punkty dla drużyny zdobyli wszyscy zawodnicy. Michał Bańkosz i Antoni Witkowski wywalczyli po dwa punkty, a Adrian Spychała i Wojciech Iwasyszyn dołożyli po jednym.

Bardzo nas to cieszy, kolejne zwycięstwo. Naprawdę świetna runda w naszym wykonaniu. Jak na razie same zwycięstwa, jeden remis i jedna porażka. To, co gramy od stycznia, jest godne podkreślenia - dodaje prezes.

Ostrzeszowianie są teraz na trzeciej pozycji w tabeli, z dorobkiem 20 punktów. Tuż za nimi jest drużyna ZKS Palmiarnia Zielona Góra I, z dorobkiem 19 punktów. Właśnie z tym zespołem ekipa Piasta zmierzy się już dziś.

W tym momencie jesteśmy na trzeciej lokacie i bardzo wiele zależy od tego, jak nam pójdzie w dzisiejszym meczu. Prawdopodobnie to starcie zadecyduje o tym, kto zajmie trzecie miejsce w tabeli. Długi czas byliśmy niewiele nad strefą spadkową, a teraz jesteśmy w czołówce tabeli. Myślę, że do końca sezonu już w tej czołówce pozostaniemy - mówi Jarosław Krzywaźnia.

Wyjazdowy mecz w Zielonej Górze już dziś o 18.00. Patronem medialnym ostrzeszowskich tenisistów jest Radio Eska.