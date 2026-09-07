Pieczątki za kibicowanie i szansa na nagrody. UKS Piast Ostrzeszów wraca z akcją dla fanów

Ligowe emocje wracają do Ostrzeszowa. Wraz z nimi rusza dobrze znana kibicom akcja „Pieczątki”. Jej zasady są proste. Na początku sezonu każdy kibic otrzyma własną kartę. Trzeba ją zachować i przynosić na kolejne mecze Piasta rozgrywane w Ostrzeszowie.

Za każdy domowy mecz na karcie pojawi się jedna pieczątka. Sześć wystarczy, żeby wziąć udział w losowaniu nagród. Karty zostaną zebrane podczas ostatniego spotkania sezonu.

Klub przygotował też coś dla kibiców, którzy nie opuszczą żadnego meczu. Osoby z kompletem pieczątek wezmą udział w dodatkowym losowaniu. W akcji liczą się tylko domowe spotkania 1. ligi. Mecze wyjazdowe nie będą brane pod uwagę.

Pierwszą pieczątkę będzie można zdobyć 19 września. Tego dnia UKS Piast zagra u siebie z GMKS-em Strzelec Frysztak. Dzień później do Ostrzeszowa przyjedzie Politechnika Krakowska KATS Kraków.

Kolejne domowe mecze zaplanowano na październik. 17 października Piast zmierzy się z MATS-em UR Rzeszów, a 18 października z AZS-em Politechniką Rzeszów. Pierwszą rundę ostrzeszowianie zakończą 13 grudnia meczem z KTS-em Gliwice. Wszystkie spotkania rozpoczną się o godzinie 16:00.

W nowym sezonie nie zabraknie też wielkich nazwisk. Do Piasta dołączyło czterech zagranicznych zawodników. To Chorwat Andrej Gaćina, Szwed Jon Persson oraz Koreańczycy Kim Jangwon i Lim Yunoh.

Największą gwiazdą jest Andrej Gaćina. Chorwat pięć razy wystąpił na igrzyskach olimpijskich. W najlepszym momencie kariery był 18. zawodnikiem świata. Zagraniczne wzmocnienia mają pomóc drużynie głównie w najważniejszych meczach.

Na co dzień w barwach Piasta będą grali Michał Gawlas, Dawid Michna, Antoni Witkowski, Michał Bańkosz oraz wracający po kontuzji Jakub Masłowski.

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