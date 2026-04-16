Najpierw świętowanie, potem bieganie. Jubileuszowy Cross Ostrzeszowski już w ten weekend

To będzie inny niż zwykle Cross Ostrzeszowski. Jest jubileusz, jest 60. edycja, więc organizatorzy rozciągają wszystko na dwa dni. W sobotę klimat, spotkania i oficjalne otwarcie. Od godziny 13:00 w Ostrzeszowskim Centrum Kultury zaplanowano m.in. projekcję filmu o Crossie, oficjalną inaugurację 60. edycji i występ zespołu Garażowy Raj. Tego dnia zajrzeć można też do biblioteki - będzie wystawa poświęcona biegowi i prezentacja zdjęć z jego historii.

i Autor: Powiat Ostrzeszowski/ Facebook

A w niedzielę - to, na co wszyscy czekają najbardziej, czyli biegi. Od rana wydawanie pakietów. Start zawodów zaplanowano na 9:40, a pierwsi biegacze ruszą na trasę 20 minut później.

Zaczynamy biegami młodzieżowymi, od klas siódmych i ósmych i schodzimy niżej - szóste, piąte, czwarte, trzecie, drugie, pierwsze, tam jest normalna rywalizacja i emocje, później przechodzimy do biegu z Crossmanem dla przedszkolaków, gdzie nie ma ścigania, każdy wygrywa, chodzi o to, żeby dzieci złapały zajawkę i wróciły za rok, w międzyczasie jest jeszcze nordic walking, spokojny marsz dla tych, którzy nie chcą się ścigać, a na końcu bieg główny, gdzie będzie najwięcej ludzi i największe emocje - mówi jeden z organizatorów, Bogusław Kokoszko.

Po drodze będzie też coś dla tych, którzy wolą spacer niż sprint, czyli marsz nordic walking. Kulminacją będzie bieg główny o 13:15.

Mamy 26 dekoracji, nagrody finansowe, kategorie wiekowe. Do tego konkurs z nagrodami - od około 200 zł aż do vouchera na wycieczkę zagraniczną za 5000 zł. Są też nagrody po 3000, 2000 zł, sprzęt sportowy. Naprawdę warto wystartować - dodaje Bogusław Kokoszko.

Poza trasą też sporo będzie się działo. Będą dmuchańce, animatorzy, jedzenie i strefy dla całych rodzin.

Chcemy, żeby ludzie przyszli, zostali z nami i dobrze spędzili czas. Chcemy przyciągnąć jak najwięcej osób i żeby zostały one do dekoracji, żeby to nie było przy pustych trybunach - dodaje organizator.

Patronem medialnym imprezy jest Radio Eska.

i Autor: Cross Ostrzeszowski/ Facebook