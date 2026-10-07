Najpierw Hiszpania, teraz Niemcy. Uczniowie I LO w Ostrzeszowie uczą się języków w praktyce

I LO w Ostrzeszowie od lat bierze udział w międzynarodowych projektach. Uczniowie wyjeżdżają do innych krajów, a szkoła gości także młodzież z zagranicy. Najnowszy projekt wygląda jednak inaczej. Tym razem zaplanowano wyłącznie wyjazdy ostrzeszowskich licealistów.

Pierwsza grupa pojechała do Hiszpanii, gdzie uczniowie mogli rozwijać znajomość hiszpańskiego. Kolejnym przystankiem były Niemcy. Licealiści spędzili kilka dni w Blankenburgu i pracowali wspólnie ze swoimi niemieckimi rówieśnikami.

Większość, a właściwie chyba wszystkie dotychczasowe projekty Erasmus były prowadzone w języku angielskim. W tym projekcie angielski również jest obecny, ale kładziemy nacisk na drugi język. Chcemy, żeby młodzież ucząca się w naszej szkole niemieckiego i hiszpańskiego także miała możliwość rozwoju - mówi dyrektor I LO w Ostrzeszowie, Michał Błoch.

Podczas pobytu w Niemczech uczniowie zajmowali się między innymi tematami związanymi z ekologią i informatyką.

Młodzież miała okazję pracować z uczniami z Niemiec nad tematami ekologiczno-informatycznymi. Przy okazji uczyła się języka, poznawała kulturę i zdobywała wiedzę właśnie za pomocą języka niemieckiego. To było bardzo ciekawe doświadczenie zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli - dodaje dyrektor.

Wyjazd był częściowo zorganizowany na wzór popularnych w Niemczech zielonych szkół.

Mieszkaliśmy w domkach na terenie przypominającym kemping. Przed południem odbywały się zajęcia w szkole, a później był czas na poznawanie Niemiec, ich kultury i historii - mówi dyrektor.

W projekcie biorą udział także nauczycielki języka niemieckiego i hiszpańskiego. Podczas wyjazdów obserwowały pracę swoich odpowiedników w zagranicznych szkołach. To tak zwany job shadowing, czyli poznawanie stosowanych przez nich metod nauczania.

Wyjazdy uczniów do Hiszpanii i Niemiec już się zakończyły, ale sam projekt jeszcze trwa. Za granicę pojedzie również troje nauczycieli, którzy będą szkolić się z wykorzystania nowoczesnych technologii. Miejsce szkolenia nie zostało jeszcze wybrane. Wśród rozważanych kierunków są Włochy i Hiszpania.

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