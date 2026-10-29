Mikstat bez burmistrza. Wygasł mandat Henryka Zielińskiego

Mikstat przed przyspieszonymi wyborami samorządowymi. Bo burmistrz Henryk Zieliński złożył mandat. Powodem były sprawy osobiste. Mandat wygasł w środę 28 października.
Wydano postanowienie w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu burmistrza Miasta i Gmin Mikstat zgodnie z wolą ustępującego burmistrza, który pisemnie zrzekł się tego mandatu. To, czego należy oczekiwać, to wniosek Wojewody Wielkopolskiego do prezesa Rady Ministrów o zarządzenie wyborów przedterminowych. Wniosek ten zostanie złożony po uprawomocnieniu się tego postanowienia. A wybory powinny być zarządzone przed upływem 90 dni od dnia zaistnienia zdarzenia. Czyli należy się spodziewać, że wybory te będą w czasie powiedzmy krótszym niż 3 miesiące.
Mówi komisarz wyborczy w Kaliszu, sędzia Adam Plichta.
Do wyborów gminą rządzić będzie dotychczasowa wiceburmistrz Danuta Kamińska.