Mikstat bez burmistrza. Wygasł mandat Henryka Zielińskiego

Wydano postanowienie w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu burmistrza Miasta i Gmin Mikstat zgodnie z wolą ustępującego burmistrza, który pisemnie zrzekł się tego mandatu. To, czego należy oczekiwać, to wniosek Wojewody Wielkopolskiego do prezesa Rady Ministrów o zarządzenie wyborów przedterminowych. Wniosek ten zostanie złożony po uprawomocnieniu się tego postanowienia. A wybory powinny być zarządzone przed upływem 90 dni od dnia zaistnienia zdarzenia. Czyli należy się spodziewać, że wybory te będą w czasie powiedzmy krótszym niż 3 miesiące.