„Kompetencjom jutra” w szkołach w Ostrzeszowie. Są dodatkowe kursy i pieniądze na sprzęt

W projekcie bierze udział po 50 uczniów z Zespołu Szkół nr 1 i Zespołu Szkół nr 2 w Ostrzeszowie. Ze szkoleń korzysta też kilkunastu nauczycieli.

To są szkolenia, które wykraczają poza podstawy programowe kształcenia w zawodach. Mówimy tutaj o techniku elektryku i o techniku mechatroniku w Zespole Szkół nr 2 oraz o techniku grafiki i poligrafii cyfrowej w Zespole Szkół nr 1 i techniku rachunkowości w Zespole Szkół nr 1. […] Między innymi są to szkolenia z druku offsetowego, z programu Adobe After Effects, z programu Adobe InDesign oraz są to szkolenia z Excela, na przykład dla uczniów technikum rachunkowości, czy z podstaw księgi przychodów i rozchodów - mówi kierownik oświaty w ostrzeszowskim starostwie, Dominika Grzesiak-Sikora.

W „dwójce” są też kursy z podstaw konstrukcji maszyn i programowania sterowników PLC. Uczniowie i nauczyciele mogą wziąć udział w kursach SEP, które kończą się egzaminem.

Mamy kursy, które uczą i dają umiejętności, i mamy też kursy, które nadają kwalifikacje. Natomiast w większości są to raczej kursy nadające kompetencje, a kwalifikacyjne są rzeczywiście taką wyjątkową rzeczą, którą udało nam się też w tym projekcie zrealizować, ale dotyczą one raczej mechatroników i elektryków - dodaje kierownik.

Część pieniędzy z projektu poszła też na nowy sprzęt do szkolnych pracowni.

Dzięki „Kompetencjom jutra” wyremontowaliśmy całkowicie pracownię elektryczną w Zespole Szkół nr 2, wyremontowaliśmy pracownię rachunkowości, zakupiliśmy wyposażenie dla obu tych pracowni. […] Były to i sprzęty, i komputery, mierniki, tablety graficzne, aparaty fotograficzne, […] mierniki parametrów instalacji elektrycznej, zestawy dydaktyczne do kwalifikacji w zakresie technika elektryka, […] narzędzia pomiarowe, monitory interaktywne. Także te pracownie naprawdę zyskały świetne wyposażenie dzięki temu projektowi - mówi Dominika Grzesiak-Sikora.

Projekt kosztuje ponad 621 tys. zł. Około 590 tys. zł to dotacja z Funduszy Europejskich i budżetu państwa. Powiat ostrzeszowski dokłada ponad 31 tys. zł.

Projekt potrwa do końca czerwca 2027 roku.