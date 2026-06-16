Każdy kilometr ma znaczenie. Kraszewice walczą o tytuł Rowerowej Stolicy Polski

Po raz pierwszy w historii Kraszewice biorą udział w ogólnopolskiej rywalizacji Rowerowa Stolica Polski. To akcja, w której samorządy i mieszkańcy z całego kraju zbierają kilometry przejechane na rowerach. Wszystko odbywa się za pomocą bezpłatnej aplikacji Aktywne Miasta.

Aby dołączyć do zabawy, wystarczy pobrać apkę, założyć konto i wybrać gminę Kraszewice. Każdy przejechany kilometr zostaje zapisany i trafia do wspólnego wyniku samorządu.

Do udziału zachęca także gmina. Podczas ostatniego Dnia Dziecka działało specjalne stoisko, przy którym mieszkańcy mogli uzyskać pomoc przy instalacji aplikacji. Na uczestników czekały też drobne upominki związane z rowerami.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do tego, aby instalowali na swoich telefonach aplikację Aktywne Miasta i przystąpili do tego wyścigu, zdobywając punkty dla gminy Kraszewice. Podczas ostatniego Dnia Dziecka mieliśmy specjalne stoisko, na którym pomagaliśmy mieszkańcom zainstalować aplikację. Każdy, kto to zrobił, mógł otrzymać rowerowy gadżet - mówi wójt Kraszewic, Marta Pijanka.

Na tym jednak nie koniec. W czerwcu organizowane są także wspólne przejazdy rowerowe.

Robimy rajdy rowerowe, mamy już zaplanowane kolejne przejazdy. We wtorek jest 15 kilometrów, w czwartek 25 kilometrów. Ja też staram się, gdy jadę rowerem, włączać aplikację i nabijać kilometry dla naszej gminy. Nie będziemy pewnie w czołówce, bo jesteśmy małą gminą, ale stawiamy na aktywność fizyczną i cieszymy się z każdego kilometra, który zostanie przejechany. Mamy jeszcze czas, dlatego bijemy się o każdy kilometr - dodaje wójt.

Rywalizacja potrwa do końca czerwca. W akcji bierze też udział Miasto i Gmina Ostrzeszów.