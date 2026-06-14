Groźny wypadek w Racławicach. Trzy osoby trafiły do szpitala

Jagoda Mośpan
Jagoda Mośpan
2026-06-14 19:27

Trwa wyjaśnianie przyczyn wypadku, do którego doszło dziś po południu w Racławicach. Osobówka uderzyła w ogrodzenie posesji i przydrożne nasadzenia. Trzy osoby trafiły do szpitala.

Policja
Autor: Arleta Janiak

Do zdarzenia doszło dziś około godziny 16:15 w Racławicach. Jak informuje policja, 22-letni obywatel Kolumbii kierujący Renault nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. W efekcie stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z jezdni i uderzył w ogrodzenie jednej z posesji, a następnie w przydrożne nasadzenia.

Samochodem podróżowało łącznie trzech mężczyzn. Oprócz kierowcy w aucie znajdowali się 23-letni i 22-letni obywatele Kolumbii.

W wyniku wypadku kierowca został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Dwaj pasażerowie trafili do szpitala w Kaliszu.

Od kierującego pobrano krew do badań. Okoliczności i dokładne przyczyny zdarzenia wyjaśniają policjanci z komendy w Ostrzeszowie.

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