Ćwierć miliona złotych dla Kraszewic. Powstanie nowy plac zabaw

Żłobek przy ulicy Wieluńskiej w Kraszewicach oferuje opiekę dla 25 dzieci. Dzięki przyznanym środkom placówka będzie mogła zbudować nowy, bezpieczny i nowoczesny plac zabaw.

Dofinansowanie pochodzi z programu „Aktywne Place Zabaw” 2026, realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Program wspiera gminy w budowie, przebudowie i doposażeniu placów zabaw przy żłobkach i klubach dziecięcych w całej Polsce.

W tym roku wsparcie, o łącznej wartości ponad 60 milionów złotych trafi do 222 żłobków i klubów dziecięcych w całej Polsce. Warunkiem otrzymania dotacji było m.in. utrzymanie opłaty za pobyt dziecka na poziomie nie wyższym niż 1500 złotych miesięcznie.

Z dotacji w ubiegłych latach skorzystały też m.in. Kobyla Góra i Ostrzeszów.