Ćwierć miliona złotych dla Kraszewic. Powstanie nowy plac zabaw

Jagoda Mośpan
2026-03-17 10:20

AKTYWNE PLACE ZABAW w powiecie ostrzeszowskim. Są już wyniki naboru w ramach tegorocznego rozdania. Pieniądze trafią TYLKO do jednej gminy - Kraszewic. Samorząd na plac zabaw przy żłobku na Wieluńskiej otrzyma 250 tysięcy złotych. To 100% dotacji. ​

Aktywne Place Zabaw w Kraszewicach

Autor: Urząd Gminy Kraszewice/ Facebook

Żłobek przy ulicy Wieluńskiej w Kraszewicach oferuje opiekę dla 25 dzieci. Dzięki przyznanym środkom placówka będzie mogła zbudować nowy, bezpieczny i nowoczesny plac zabaw.

Dofinansowanie pochodzi z programu „Aktywne Place Zabaw” 2026, realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Program wspiera gminy w budowie, przebudowie i doposażeniu placów zabaw przy żłobkach i klubach dziecięcych w całej Polsce.

W tym roku wsparcie, o łącznej wartości ponad 60 milionów złotych trafi do 222 żłobków i klubów dziecięcych w całej Polsce. Warunkiem otrzymania dotacji było m.in. utrzymanie opłaty za pobyt dziecka na poziomie nie wyższym niż 1500 złotych miesięcznie.

Z dotacji w ubiegłych latach skorzystały też m.in. Kobyla Góra i Ostrzeszów. 

