Są pieniądze dla zdolnych uczniów. Wnioski można składać do końca lipca

Jagoda Mośpan
Jagoda Mośpan
2026-07-15 7:25

Do końca lipca jest czas na złożenie wniosku o Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną. W tym roku najlepsi uczniowie dostaną więcej pieniędzy niż wcześniej. Stypendium wynosi teraz 800 złotych.

Stos zeszytów i ołówki w pojemniku. O stypendiach dla uczniów w Grabowie przeczytasz w Eska Ostrzeszów.
Autor: kaboompics/ Pixabay.com

Najzdolniejsi uczniowie szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Grabów nad Prosną mogą ubiegać się o Stypendium Burmistrza. Wnioski można składać jeszcze tylko do końca lipca.

W tym roku stypendium wynosi 800 złotych. To więcej niż do tej pory. Od 2022 roku było to 500 złotych. O podwyższeniu kwoty zdecydowali radni Rady Miejskiej.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy uzyskali w minionym roku szkolnym średnią ocen co najmniej 5,80. Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie ze szkoły potwierdzające średnią oraz dokumenty potwierdzające szczególne osiągnięcia ucznia. Złożenie wniosku nie oznacza automatycznie przyznania stypendium.

Wniosek należy złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną najpóźniej do 31 lipca.

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