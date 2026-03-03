Auto bez przesiadania się z wózka. PCPR w Ostrzeszowie ogłasza nabór wniosków

PCPR w Ostrzeszowie ogłasza nabór wniosków w programie „Samodzielność - Aktywność - Mobilność! Mobilność osób z niepełnosprawnością”. W jego ramach można otrzymać dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego - nowego lub używanego - przystosowanego do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Auto musi umożliwiać zajęcie miejsca kierowcy albo pasażera i kontynuowanie jazdy bez konieczności przesiadania się z wózka. To oznacza, że osoba z niepełnosprawnością może wjechać wózkiem do pojazdu i podróżować nim bez dodatkowej pomocy przy zmianie miejsca.

Program skierowany jest do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z równoważnym orzeczeniem. Warunek jest jeden - osoba nie może w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie poruszać się bez wózka oraz nie jest w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka na siedzenie samochodu.

Z dofinansowania nie mogą skorzystać osoby przebywające w placówkach zapewniających całodobową opiekę, między innymi w domach pomocy społecznej czy zakładach opiekuńczo-leczniczych.

Nabór potrwa do 31 marca do godziny 23:59. Wnioski należy składać elektronicznie w systemie PFRON. Więcej informacji znajdziecie na stronie PCPR-u.