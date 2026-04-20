Wygrana na koniec! UKS Piast Ostrzeszów kończy sezon na 2. miejscu

To był mocny finał sezonu w wykonaniu UKS-u Piast. Ostrzeszowianie wygrali u siebie z MKS Czechowice-Dziedzice 6:4 i przypieczętowali 2. miejsce w tabeli.

Punkty dla zespołu zdobyli Antoni Witkowski i Michał Bańkosz po dwa, Adrian Spychała dołożył półtora, a Wojciech Iwasyszyn pół punktu. Na parkiecie pojawił się też Michał Mądry, dla którego był to debiut na parkietach 1. ligi.

Kapitalna jest ta końcówka sezonu dla nas. Od grudnia,stycznia zaczęliśmy bardzo konsekwentnie punktować i to nam dało miejsce w czołówce. Trzeba jednak powiedzieć wprost, że to był najtrudniejszy sezon z tych czterech. Przez długi czas graliśmy bez Kuby Masłowskiego, a jeszcze jesienią myśleliśmy przede wszystkim o utrzymaniu. Dlatego to drugie miejsce smakuje dziś zupełnie inaczej i doceniamy je najbardziej. Naprawdę wycisnęliśmy z tego bardzo dużo. Mamy na koncie zwycięstwo w Wojewódzkim Pucharze Polski, wygraną w turnieju Europe Trophy w Tallinie i teraz drugie miejsce w pierwszej lidze. To pokazuje, jak dobrze pracowała cała drużyna. Do tego dochodzi debiut naszego wychowanka Michała Mądrego, który mimo stresu pokazał się z dobrej strony i to na pewno zaprocentuje w przyszłości - mówi prezes klubu, Jarosław Krzywaźnia.

Dla Piasta to już czwarty sezon z rzędu zakończony na 2. miejscu.

Nigdy wcześniej tak nie docenialiśmy tego wyniku. To była walka nie tylko o punkty, ale też z problemami kadrowymi i presją. Tym bardziej cieszy, że mała miejscowość potrafi regularnie być w czołówce ligi. To duży powód do dumy dla całego klubu i kibiców - dodaje prezes.

Sezon ligowy się kończy, ale to nie koniec grania. Już w dniach 24-26 kwietnia zawodnicy Piasta wystąpią w Grand Final Europe Trophy w serbskim Nisz.

Patronem medialnym klubu jest Radio Eska.