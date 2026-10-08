Śmierć 29-latka pod Dobrzycą. Są prokuratorskie zarzuty dla 30-letniego mieszkańca powiatu pleszewskiego

Jagoda Mośpan
Jagoda Mośpan
2026-10-08 10:36

Są prokuratorskie zarzuty w sprawie śmierci 29-latka pod Dobrzycą w powiecie pleszewskim. Ciało młodego mężczyzny znaleziono przy drodze w nocy z poniedziałku na wtorek. Zarzut usłyszał 30-letni mieszkaniec powiatu pleszewskiego, który - jak ustalili śledczy - wcześniej pił alkohol z 29-latkiem.

Budynek Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. O śledztwie w sprawie śmierci 29-latka czytaj w Eska Ostrzeszów.
Autor: mir

Trwa śledztwo, które ma wyjaśnić okoliczności śmierci 29-latka. Prokuratura przeprowadziła już najważniejsze czynności, w tym sekcję zwłok.

Celem wyjaśnienia okoliczności zgonu 29-letniego mężczyzny, którego zwłoki zostały ujawnione 6 października tego roku, właściwa miejscowo prokuratura wszczęła postępowanie. Bezpośrednio na miejscu zdarzenia wykonano szereg czynności, w tym oględziny miejsca i zwłok z udziałem biegłego lekarza. Przeprowadzono także kluczowy dowód w postaci sądowo-lekarskiej sekcji zwłok - mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim Maciej Meler.

Zebrane dowody pozwoliły na postawienie zarzutu 30-letniemu mieszkańcowi powiatu pleszewskiego. 

Ten materiał dowodowy dał na obecnym etapie asumpt do przedstawienia zarzutu 30-letniemu mieszkańcowi powiatu pleszewskiego. Zarzut dotyczy naruszenia czynności narządów ciała i spowodowania obrażeń ciała powyżej 7 dni - dodaje prokurator.

30-latek został objęty dozorem policji. 

Mając na względzie konieczność zapewnienia prawidłowego toku postępowania, prokurator zastosował wobec mężczyzny środki o charakterze nieizolacyjnym w postaci dozoru policji, polegającego na stawiennictwie we właściwym miejscowo posterunku policji, a także zakazu opuszczania kraju - mówi Maciej Meler.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że 29-latek i 30-latek wspólnie pili alkohol. Szczegółowy przebieg zdarzenia nadal jest wyjaśniany. Prokuratura czeka także na końcową opinię biegłych.

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